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Пассажир поезда Киев – Трускавец устроил погром в купе (фото)

13 мая, 14:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Один из пассажиров оставил в купе после себя настоящий хаос – об инциденте сообщили в полицию

Фото: Александр Шевченко/Facebook

Фото: Александр Шевченко/Facebook

Правоохранители задержали пассажира поезда №49 Киев – Трускавец за погром в купе. Мужчина разбил стол, выбил окно, повредил постель и оставил много мусора.

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Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

"Такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и по дороге сцепился с дементорами... Но нет. В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 Киев – Трускавец, и это изрядно огорчает команду, которая ежедневно прилагает значительные усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону", – сказал Шевченко.

Отмечается, что вагон отправили на реставрацию.

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Фото: YouTube, Евгений Комаровский

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области подростки растрощили вагон поезда.

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Также напомним, поезд Львов – Москва забросали камнями. Один из брошенных камней попал в окно пассажирского вагона.

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