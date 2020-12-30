Пассажир забыл в поезде Рахов – Харьков 19 тысяч долларов

В поезде Рахов – Харьков проводник обнаружил забытый чемодан с 19 тысячами долларов.

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Об этом сообщил руководитель по коммуникациям и клиентскому маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, деньги вернули владельцу,

"Это могла бы быть рекордная выручка за продажу чая", – пошутил Шевченко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве запустили детский праздничный поезд "Полярный экспресс". Во время одного путешествия он будет проезжать более 6 км за 30 минут. Поезд сформирован из шести пассажирских вагонов и тепловоза.

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Также напомним, в Украине назначили два "праздничных" поезда с востока на запад. Они призваны предоставить возможность жителям восточных и южных регионов добраться к местам зимнего отдыха. Поезда будут курсировать через день.

Кроме того, ранее стало известно, что в Украине грядет подорожание ж/д билетов. Правда, состоится оно уже не в этом году.

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