Пассажирский поезд Бахмут-Львов сбил комбайн на железнодорожном переезде (фото)

На участке Фастов-Житомир произошла авария на железнодорожном переезде. Комбайн John Deere попал под пассажирский поезд.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
ДТП произошло 11 октября в 15:12. По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут – Львов.
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Что с пассажирами?
В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Но пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.
Пассажиров из вагонов, в которых от столкновения разбились окна, пересадили на другие места в поезде.
На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задержался на 2 часа 28 минут. Задержек других рейсов не было.
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