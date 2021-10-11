Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пассажирский поезд Бахмут-Львов сбил комбайн на железнодорожном переезде (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
11 октября, 18:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В результате столкновения повреждены шесть вагонов, локомотив поезда и комбайн
Пассажирский поезд сбил комбайн на железнодорожном переезде.
Пассажирский поезд сбил комбайн на железнодорожном переезде. / Фото: Коллаж: Сегодня

На участке Фастов-Житомир произошла авария на железнодорожном переезде. Комбайн John Deere попал под пассажирский поезд.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Реклама

ДТП произошло 11 октября в 15:12. По предварительной информации, водитель комбайна проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут – Львов.

Реклама

Пассажирский поезд столкнулся с комбайном. Фото: УЗ

Что с пассажирами?

В результате столкновения поврежден локомотив поезда и шесть вагонов. Но пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель комбайна отказался от госпитализации.

Пассажиров из вагонов, в которых от столкновения разбились окна, пересадили на другие места в поезде.

Реклама

На месте работает полиция, и из-за следственных действий поезд задержался на 2 часа 28 минут. Задержек других рейсов не было.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Выбери профессию мечты
Осталось до начала уникального урока
Звезды-учителя дадут онлайн урок для школьников
Узнать больше
Дневник независимости 🇺🇦

11 октября 1991. На втором энергоблоке Чернобыльской АЭС случилась масштабная авария и пожар - на ЧАЭС вышла из строя турбина

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

90 079

заболело за неделю в Украине

+39%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять