Пати на хате или поход в ресторан: где и как украинцы встретят Новый год (видео)

За 1500-2500 грн рестораны готовы накормить и устроить культурную программу в новогоднюю ночь

Новый 2021 год уже на пороге. Ароматы елок и мандарин уже в каждом доме. Несмотря на карантин, ресторанам и барам разрешили работать в новогоднюю ночь до семи утра. А тем временем корреспонденты новостей "Сегодня" опросили украинцев из разных регионов, где и как они будут встречать грядущий год.

Черкассы

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Пандемия ковида изменила планы на новогоднюю ночь жителей Черкасс. Мы опросили около тридцати горожан. Подавляющее большинство будут встречать Новый год дома.

Тамара Ахрамчук, жительница Черкасс, рассказывает:

"Трое детей и куда их вести – очень много, беспорядок, сложно собираться. Лучше дома, тихонько, спокойно. Программа будет – вечеринка домашняя, в пижамах".

Вячеслав Костюков, житель Черкасс, вспоминает:

"20-й год был очень тяжелым и, видимо, накопилась усталость, поэтому хочется тихо, спокойно и в семейном кругу отдохнуть. Поэтому, видимо, без шумного застолья, без шумного отдыха".

В новогоднюю ночь будут работать далеко не все заведения общественного питания Черкасс. Те, которые откроются, предлагают за 1500-2000 гривен с человека – вкусные блюда и шоу-программу. Желающие так отпраздновать Новый год – тоже нашлись.

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Богдан Калиниченко, житель Черкасс, настроен решительно:

"Дома насиделись уже в этом году. Хочется уже развлечений и встретиться наконец-то с друзьями в каком-нибудь ночном клубе, ресторане. Сразу уже все закажем, чтобы ничего дома не готовить и хорошо оторваться, как говорится".

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Полтава

Елка в центре города – одно из самых популярных мест для встречи Нового года среди полтавчан. Концерт до четырех утра, шампанское, танцы. 2020 год на этой площади встретили несколько тысяч человек. В этом году городские власти организовывать веселье не будут. Если кто-то все-таки решит встретить Новый год здесь, а прогонять не будут. Однако большинство все же предпочитает остаться дома.

Татьяна Милько:

"Уточку приготовим обязательно с яблочками, праздничного бычка салатиком, ну и конечно, шампанское".

Виктория Нагорная говорит, что родители уже в возрасте, поэтому лучше встретить Новый год дома.

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Виктория Бовтик уверяет, что обязательно будут и готовить, и пойдут на елку с друзьями, но дома будут встречать всей семьей.

Максим Рыбач делится сокровенным:

"Чисто із-за того шо любим друг друга отпразднуєм вдвойом. Без друзей, без нікого. Наодинці. ближче до романтики: вино і фрукти".

Те, кто предпочитает праздновать не дома, должны были позаботиться об этом заранее. Бронировать места в усадьбах зеленого туризма нужно было еще летом. А рестораны и кафе, которым позволили принимать гостей, почти все заняты. И будет стоить новогоднее застолье от 1500 до 2500 гривен с человека.

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Ивано-Франковск

Если пройтись по предновогоднему Ивано-Франковску, то видим, что праздничное настроение царит повсюду. В магазинах – ажиотаж, в отделы подарков сувенирных лавочек не протиснуться. Франковчане говорят – коронавирус коронавирусом, но праздника очень хочется. Его в этом году большинство будут создавать дома. Поэтому обещают удивлять родных не только приятными сюрпризами, но и вкусными блюдами.

"Планируем ехать к родителям. Будем готовить стандартные блюда, оливье, муж что-то будет мясное жарить наверное, что-то сладкое". "Как всегда оливье, сельдь под шубой, планируем у родителей на Волыни".

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Массовых гуляний в этом году по понятным причинам в центре не будет. Хотя всех желающих приглашают сюда, к центральной елке Прикарпатья.

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Сумы

В Сумах новогодние развлечения под главной елкой вообще отменили. Из-за пандемии, признаются горожане, вынуждены были отказаться от традиционного веселья на центральной площади.

Впрочем, не расстраиваются. Потому что тоже выбирают уютные семейные вечера. А те, кто на Новый год хочет остаться со снегом, уже успели забронировать места на популярных горнолыжных курортах. И в этом году выросло число сумчан, которые на праздники отправились подальше от города и выбрали отдых на природе в загородных домиках или турбазах.

Сумчане говорят:

"В этом году хотелось бы дистанциирлваться от суеты. Поэтому в этом году сняли дом в лесу и решили встретить так новогодний вечер". "Мы, скорее всего, целый вечер будем дома сидеть. Не хотим выходить на елку, коронавирус боимся". "У нас нет выбора. Новый год здесь будем на площади работать".

Последним можем пожелать разве что выдержки. И все-таки найти время для релакса. А тем, кто устал от праздничной суеты, советуем хотя бы на день оставить гаджеты и отдохнуть морально.

Видео: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" назвал 10 оригинальных рецептов канапе и бутербродов на Новый год .

А также подсказал игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях.

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