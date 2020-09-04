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Патриарх Филарет подхватил коронавирус

4 сентября, 16:22

Юрий Божко Юрий Божко

Об этом официально сообщает патриархия

Почетный патриарх Филарет находится на лечении, у него был выявлен положительный результат на COVID-19. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

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"Сообщаем, что у Патриарха Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас Святейший владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья Патриарха удовлетворительное. Просим святых молитв за здоровье и выздоровление Патриарха Филарета", – сообщает пресс-служба патриархии.

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Патриарх Филарет подхватил коронавирус

Как известно, в Умани у шестерых хасидов обнаружили коронавирус, мэр города Александр Цебрий призвал всех паломников проходить тестирование. В местной больнице есть только 14 коек, предназначенных для пациентов с COVID-19, а на лечении уже находятся 18 больных.

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Напомним, за последние сутки в Украине выявлено 2 723 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего диагноз подтвердился у 130 951 человека.

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