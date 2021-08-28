Патриотический забег и День памяти защитников Украины – анонсы СЕГОДНЯ на выходные 28 и 29 августа

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные события, которые запланированы в Украине на этих выходных

29 августа отмечается День памяти защитников Украины. Фото Офис президента

В субботу в Украине День защиты прав украинской громады Крыма. Хоть дата эта неофициальная, но в этот день проходят многочисленные мероприятия в поддержку крымчан. А в воскресенье – День памяти защитников Украины, который президент Украины Владимир Зеленский установил в 2019 году.

Суббота, 28 августа

10.00 – ежегодный Всеукраинский патриотический забег "Шаную воїнів, біжу за героїв України". Пробегут от Майдана Независимости (старт напротив стелы) до НСК "Олимпийский" с возвращением на Майдан. В это время будут перекрыты центральные улицы города, предупреждает полиция.

11.30 – мероприятия по случаю Дня защиты прав украинской громады Крыма. Участники мероприятий почтут память главы Краевого украинского совета в Крыму в 1919-1920 годах и погибших в 2014-2020 годах крымчан – защитников Украины.

14.00 – в парке Т.Шевченко начнется акция "Українці Криму: коло солідарності" (сбор возле памятника Тарасу Шевченко).

12.00 – у Офиса президента Украины, накануне встречи президентов Украины и США, начнется акция "Жизнь заложников Кремля – не игрушки". Бывшие политзаключенные вместе с родными и правозащитниками будут требовать активных действий от власти по освобождению украинских политзаключенных и заложников Кремля.

17.00 – на Контрактовой площади начнется open-air гранд-концерт легендарных национальных коллективов Украины: ансамбля танца Украины им. П.Вирского и капеллы бандуристов Украины имени Г. И. Майбороды. Вход на концерт – свободный для всех желающих.

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28-29 августа в Тарутино (Одесская область) пройдет XV Международный фестиваль-выставка "Бессарабская ярмарка". Во время ярмарки планируется установить рекорд Украины "Самый длинный стол, сервированный бессарабскими блюдами".

Воскресенье, 29 августа

10.00 – на острове Жуков начнется XX ежегодный открытый чемпионат по спортивной рыбалке поплавочной удочкой с берега среди людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах колесных "Остров Надежды".

В Одессе в 10.00 начнется мемориальное мероприятие с проведением митинга, поминальной панихиды по погибшим в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, церемония возложения венков и цветов с участием роты почетного караула, салютом и военным оркестром. Мероприятие пройдет в сквере Героев Небесной Сотни.

По случаю Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, 29 августа по всей Украине пройдут многочисленные мероприятия в честь воинов. В частности торжественные мероприятия пройдут в районе проведения ООС, в Лисичанске: