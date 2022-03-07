Павел Дуров рассказал, что думает о войне, и попросил доверять Телеграму

Основатель популярного мессенджера ответил, могут ли попасть данные украинцев в ФСБ России

Дуров рассказал о безопасности Telegram / Фото: Коллаж: Сегодня

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказался о нападении России на Украину в своем англоязычном канале. Он рассказал о своих связях с Украиной и о том, безопасен ли Telegram.

"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Её девичья фамилия Иваненко – украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram. Некоторые люди сомневались, а не является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России", – написал он.

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Дуров напомнил, что когда он был генеральным директором социальной сети ВКонтакте, в 2013 году ФСБ потребовала предоставить им частные данные украинских пользователей ВКонтакте, которые протестовали против пророссийского президента. Дуров отказался выполнять эти требования, после чего его уволили из компании и он был вынужден уехать из России.



"Я потерял свою компанию и свой дом, но я бы сделал это снова – без колебаний. Я улыбаюсь от гордости, когда читаю свой пост ВКонтакте от апреля 2014 года, где показаны отсканированные приказы ФСБ и мой фирменный ответ на них – собака в капюшоне. Когда я отказывался от этих требований, ставки были высоки лично для меня. Я все ещё жил в России; и моя команда, и моя старая компания также базировались в этой стране. С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в России, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным: я отстаиваю интересы наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на частную жизнь священно. Сейчас – больше, чем когда-либо", – написал Дуров.

Россия готовится к отключению интернета

Несмотря на блокировку соцсетей и закрытые независимые СМИ в России вышли на антивоенные протесты жители 50 городов. Поэтому в Кремле решили, что необходимо совсем лишить своих граждан неконтролируемого интернета.

Ранее Роскомнадзор объявил о запрете Facebook. Официального решения по отключению Twitter не было, но пользователи массово жалуются на проблемы с доступом к сервису.

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Роскомнадзор также отправил жалобу Google на то, что граждане России почему-то вместо рекламы товаров и услуг видят фото убитых русских солдат.

Чуть ранее Google решил ввести санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину. С 26 февраля российские государственные телеканалы RT и другие не могут получить деньги за просмотры рекламы на их каналах.

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