ПЦР-тесты на COVID-19 могут быть ложными – инфекционист

Некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложноотрицательными.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего.

Читайте также: В Южной Корее будут тестировать на COVID-19 домашних животных

В тренде В Украине снова изменится погода: когда прекратятся снегопады и придут сильные морозы

"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", – сказала Голубовская.

Реклама

Ранее сообщалось, что ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфона.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама