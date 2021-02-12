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ПЦР-тесты на COVID-19 могут быть ложными – инфекционист

12 февраля, 21:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Чувствительность тестов оставляет желать лучшего, отметила Голубовская

Некоторые ПЦР-тесты на коронавирус могут быть ложноотрицательными.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

По ее словам, ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего.

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"Человек может быть вакцинирован в конце инкубационного периода, и у него может развиться клиника. Он подлежит наблюдению, изоляции. Уже только после динамического наблюдения можно будет окончательно оценивать ситуацию", – сказала Голубовская.

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Ранее сообщалось, что ученые создали уникальный тест на коронавирус: проводится с помощью смартфона.

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