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ПЦУ не против легализации медицинской марихуаны

19 декабря, 22:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Епифаний обсуждал легализацию каннабиса с Зеленским и Шмыгалем

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что легализация в Украине каннабиса приемлема, но только в случае использования его исключительно в медицинских целях.

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Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления в качестве наркотика", – подчеркнул митрополит в ответ на вопрос журналиста о легализации марихуаны.

По словам Епифания, он обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем и предупреждал их, что главное – чтобы это не дало толчок к развитию наркомании.

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"Мы подчеркивали, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", – рассказал глава ПЦУ.

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Напомним, в начале декабря Комиссия по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение медицинского каннабиса из списка самых опасных наркотиков в мире.

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марихуана легализация каннабис Епифаний ПЦУ
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