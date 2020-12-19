ПЦУ не против легализации медицинской марихуаны

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний считает, что легализация в Украине каннабиса приемлема, но только в случае использования его исключительно в медицинских целях.

Реклама

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

"Если это будет использоваться исключительно в полезных, в медицинских целях и не будет злоупотребления в качестве наркотика", – подчеркнул митрополит в ответ на вопрос журналиста о легализации марихуаны.

По словам Епифания, он обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Денисом Шмыгалем и предупреждал их, что главное – чтобы это не дало толчок к развитию наркомании.

В тренде Битва петиций: вместе с локдауном хотят ввести военное положение и пускать на улицу раз в неделю

"Мы подчеркивали, что если это будет разрешено, чтобы оно не привело к пагубным последствиям, чтобы под видом разрешения медицинского это в будущем не дало возможности для того, чтобы наркомания процветала в украинском государстве", – рассказал глава ПЦУ.

Реклама

Напомним, в начале декабря Комиссия по наркотическим средствам Организации Объединенных Наций проголосовала за исключение медицинского каннабиса из списка самых опасных наркотиков в мире.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама