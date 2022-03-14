Пенсионерка с гранатометом послала Путина вслед за русским кораблем (видео)

В одном из сел Винницкой области пенсионерка, помогающая украинским военным, записала видеообращение с гранатометом, в котором послала нах*й президента России Владимира Путина.
"Женщины Украины готовы к бою. Маленькая мушка, которая пойдет на российские войска. Мы посылаем русский корабль нах*й и посылаем Путина и его войско", – заявила женщина в эфире телеканала "Украина 24".
Отметим, что в Винницкой области владелец прудов Николай Монастырский вместе с жителями окрестных сел делают мясные и рыбные консервы, а также каши для воинов Вооруженных Сил Украины и людей, которые сейчас находятся в горячих точках. 10 тысяч банок уже отправили в Киев, Харьков и Сумы.
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Украина и РФ проведут новые переговоры
Утром 14 марта запланирован новый раунд переговоров делегаций Украины и России по прекращению боевых действий.
Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.
Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.
"Россия сейчас более адекватно воспринимает окружающий мир и более чутко относится к позиции Украины, которая доказана на полях боев. Наши позиции на столе. Они очень жесткие, они касаются прежде всего отвода войск, прекращения огня и так далее", – объяснил Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".