Пенсионерка с гранатометом послала Путина вслед за русским кораблем (видео)

Женщины Украины готовы к бою с российским агрессором

/ Фото: Коллаж: Сегодня

В одном из сел Винницкой области пенсионерка, помогающая украинским военным, записала видеообращение с гранатометом, в котором послала нах*й президента России Владимира Путина.

"Женщины Украины готовы к бою. Маленькая мушка, которая пойдет на российские войска. Мы посылаем русский корабль нах*й и посылаем Путина и его войско", – заявила женщина в эфире телеканала "Украина 24".

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Отметим, что в Винницкой области владелец прудов Николай Монастырский вместе с жителями окрестных сел делают мясные и рыбные консервы, а также каши для воинов Вооруженных Сил Украины и людей, которые сейчас находятся в горячих точках. 10 тысяч банок уже отправили в Киев, Харьков и Сумы.

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Украина и РФ проведут новые переговоры

Утром 14 марта запланирован новый раунд переговоров делегаций Украины и России по прекращению боевых действий.

Советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что рабочие группы, созданные в рамках переговорного процесса, функционируют на постоянной основе.

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Также на Банковой ожидают от переговоров большего прогресса, чем было ранее, чему способствуют победы нашей армии на поле боя.