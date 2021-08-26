Перед смертью мэр Кривого Рога пил воду и ждал звонка: новое видео гибели Павлова

В интернете появилось самое полное видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Знакомые Павлова имеют много вопросов к следователям, но им многое не объясняют. Коллаж "Сегодня"

Появилось третье по счету видео с камер наблюдения момента гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. Здесь видно, что за несколько минут до выстрела градоначальник был один, ходил с телефоном и пил воду.

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Об этом сообщил на своем ютюб-канале местный журналист Олег Ермолинский.

Последние минуты

На видео с камер наблюдения видно, как предположительно Константин Павлов выходит на веранду из своего дома. Он одет в футболку, шорты, носки и шлепанцы. Он ходит и вертит в руках предмет, похожий на телефон (предположительно, мог ждать звонка). Останавливается у двери и смотрит во двор. Через полминуты он встает и поднимает с пола фужер. Ставит его на стол. Поднимает бутыль воды с пола и наливает воду в фужер. Убирает бутыль. Вновь подходит к порогу. Садится у открытой двери, вытянув ноги. Из-за нее видно только его голову и ноги в шлепках.

Так он сидит около 10 минут, почти не меняя положение тела. Потом видно, как его голова дернулась и он упал. На ступенях сидел кот, который чего-то шарахнулся и отбежал.

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Напомним, буквально через несколько дней после смерти Константина Павлова в интернете появилось первое видео с камер наблюдения, установленных в доме погибшего. На видео было видно, что предположительно Павлов был в комнате один. Он много курил, переписывался с кем-то по телефону, после чего взял в руки ружье. В какой-то момент кошка в комнате отпрыгнула.

На втором видео только было видно мужчину, сидящего на полу – из комнаты были видны его ноги и затылок. В какой-то момент мужчина вздрогнул и перевернулся.

Как сообщали новости "Сегодня" ранее, Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье, 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города.

О погибшем