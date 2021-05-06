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Переговоры Блинкена с Зеленским и учения НАТО в Эстонии – анонсы СЕГОДНЯ

6 мая, 07:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мы собрали все самые важные предстоящие события 6 мая в Украине и за рубежом в одном месте

В первый день визита в Украину госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Также 6 мая пройдут военные учения США и Британии в Эстонии.

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  • 12:30 – встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена с представителями СМИ в Офисе президента. Встреча будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.
  • Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
  • В Украину прибудут главы МИД Нидерландов Стефан Блок, Бельгии Софи Вильмес и Люксембурга Жан Ассельборн, которые посетят линию соприкосновения на востоке Украины и встретятся с представителями гражданского общества.
  • 10:00 – онлайн-сессия по вопросам дистанционного образования в учреждениях общего среднего и внешкольного образования под председательством министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Мероприятие будет транслироваться на YouTube-канале и Facebook-странице МОН.
  • 15:30 – заседание по делу о похищении и убийстве Юрия Вербицкого и похищении Игоря Луценко в Шевченковском районном суде Киева.

За рубежом

  • В Эстонии пройдут учения Swift Response американских и британских десантников совместно с эстонскими военнослужащими.
  • Совет ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны обсудит операцию IRINI в Средиземноморье.
  • Неформальный рабочий обед министров обороны стран Евросоюза с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
  • Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликует ежемесячный индекс продовольственных цен.
  • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликует данные об изменении реальных доходов населения во входящих в нее странах в IV квартале 2020 года.
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