Переговоры по Донбассу: США готовы к визиту Зеленского

В Минреинтеграции предложили США пути подключения к переговорам по Донбассу для оживления дипломатических процессов

Глава Минреинтеграции Алексей Резников. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Минреинтеграции Алексей Резников встретился с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом – политики обсудили переговоры по Донбассу.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

"В ходе встречи вице-премьер-министр Резников представил идеи касательно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов", – сказано в сообщении.

Кроме того, американская сторона заявила со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразила поддержку "Крымской платформе" и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.

Россия предложила вернуть переговоры по Донбассу в Минск

Ранее мы писали, что Россия предлагает провести в Минске переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в очном формате, чтобы переложить на Украину ответственность за свою неконструктивную позицию.

Реклама

Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. На вопрос, возможны ли очные переговоры ТКГ в Минске, Гармаш ответил, что нет.

Ранее мы писали, что: