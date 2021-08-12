Переговоры по Донбассу: США готовы к визиту Зеленского

Глава Минреинтеграции Алексей Резников встретился с директором Совета нацбезопасности США по вопросам Восточной Европы и Кавказа Крисом Смитом – политики обсудили переговоры по Донбассу.
Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
"В ходе встречи вице-премьер-министр Резников представил идеи касательно возможных путей привлечения США к мирным переговорам и оживления соответствующих дипломатических процессов", – сказано в сообщении.
Кроме того, американская сторона заявила со своей стороны о готовности Вашингтона к визиту украинского президента Владимира Зеленского, а также выразила поддержку "Крымской платформе" и процессу урегулирования конфликта на Донбассе.
Россия предложила вернуть переговоры по Донбассу в Минск
Ранее мы писали, что Россия предлагает провести в Минске переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу в очном формате, чтобы переложить на Украину ответственность за свою неконструктивную позицию.
Об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. На вопрос, возможны ли очные переговоры ТКГ в Минске, Гармаш ответил, что нет.
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