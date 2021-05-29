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Переговоры Путина с Лукашенко и помощь украинским компаниям от МИД – главные новости за ночь

29 мая, 06:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В МИД пообещали помощь некоторым украинским компаниям, а Антоненко хочет встречи с Зеленским – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Антоненко хочет встречи с Зеленским

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Подозреваемый в деле Шеремета Андрей Антоненко (Riffmaster), который недавно был освобожден из СИЗО, заявил, что готов встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Он уверен, что глава государства четко и точно понимает, что никто из подозреваемых не причастен к убийству Шеремета.

Путин и Лукашенко провели переговоры

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин провели переговоры в Сочи, которые длились более пяти часов. Лидеры обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Также обсуждалась ситуация с самолетом Ryanair и санкции, которые последовали за ней.

В тренде
На курорте в Египте погиб экс-глава Службы внешней разведки Украины

В МИД пообещали помощь некоторым украинским компаниям

Украинские компании, которые пострадают от белорусских санкций, могут рассчитывать на помощь от МИД. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, любая украинская компания, которая пострадает от белорусских санкций, должна сразу обратиться в Министерство иностранных дел.

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