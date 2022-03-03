Переговоры с РФ: Подоляк назвал срок следующего раунда

Советник главы ОП рассказал, о чем договорились стороны

Подоляк рассказал о следующих переговорах с РФ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией по поводу войны пройдет в ближайшие дни – об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Договорились продолжить работу в третьем раунде в максимально ближайшие сроки", – сказал он.

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Подоляк также сообщил, что украинская сторона не достигла на этих переговорах желаемых результатов, но удалось прийти к договоренностям о "зеленых коридорах".

Переговоры РФ и Украины

На днях российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

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После этого Лукашенко созвонился с Зеленским, и было договорено, что украинская делегация приедет на переговоры. Самопровозглашенный президент Беларуси также пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий. Подробностей встречи после переговоров не сообщалось.

Ситуация в Украине 3 марта