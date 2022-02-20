Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Переговоры Зеленского с Макроном и тревожное заявление МИД Британии о вторжении РФ — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, а в МИД Британии заявили, что нужно готовиться к наихудшему сценарию российского вторжения
Зеленский провел срочный разговор с Макроном, а в Британии предупредили, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский провел срочный разговор с Макроном, а в Британии предупредили, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зеленский провел срочный разговор с Макроном из-за ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Звонок прошел 19 февраля. Он был посвящен обострению ситуации вокруг Украины.

Реклама

Зеленский и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс — какие условия

Накаляя обстановку на Донбассе, Москва может добиваться введения туда на продолжительный срок своей армии под видом миротворцев. Это означает появление на территории самопровозглашенных республик военных баз армии РФ, которые сейчас развернуты в Приднестровье (Молдова), Южной Осетии (Грузия) и Абхазии (Грузия).

В этом году ОДКБ отличилась разгоном антиправительственных протестов в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"
В этом году ОДКБ отличилась разгоном антиправительственных протестов в Казахстане/Коллаж: "Сегодня"

Реклама

В МИД Британии заявили о приближении худшего сценария вторжения России в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время Мюнхенской конференции заявила, что уже на следующей неделе Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения, в то время как Европа — с одной из самых опасных ситуаций с безопасностью с начала XX века.

Трасс заявила, что нужно готовиться к наихудшему сценарию/Фото: коллаж: "Сегодня"
Трасс заявила, что нужно готовиться к наихудшему сценарию/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине хотят увеличить предельный возраст бойцов теробороны до 70 лет

Заместитель командующего силами территориальной обороны ВСУ Сергей Собко заявил, для того чтобы привлечь больше людей в Силы территориальной обороны, предельный возраст резервистов могут увеличить.

Реклама

Возраст могут увеличить до 70 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"
Возраст могут увеличить до 70 лет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Когда боевики ударят с новой силой? В Минобороны назвали возможные даты Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Снова испугались вторжения? Авиакомпания Lufthansa отменяет рейсы в Киев Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

202 141

заболело за неделю в Украине

-17%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять