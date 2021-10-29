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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Facebook поломался: переименование соцсети закончилось глобальным сбоем

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 октября, 07:27
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Meta (новое название) продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook
У Facebook глобальный сбой
У Facebook глобальный сбой / Фото: REUTERS

Сразу после большого объявления о переименовании компании Facebook в Meta, у пользователей начались проблемы с соцсетью.

Так, по данным Downdetector, проблемы начались с 19:00 четверга, 28 октября, по киевскому времени и достигли пиков в 3-4 часа утра пятницы.

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Такую ошибку видят пользователи в Украине
Такую ошибку видят пользователи в Украине / Фото: Facebook

Пользователи массово жалуются на то, что у них часами не обновляется лента новостей. На ее месте выдается сообщение об ошибке и предлагается перезагрузить страницу, однако перезагрузка не помогает.

Данные в реальном времени
Данные в реальном времени / Фото: Downdetector

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Отметим, что по состоянию на 7 утра по Киеву количество жалоб на некорректную работу соцсети снижается.

Комментарии пользователей
Комментарии пользователей

Переименование компании

Американская корпорация объявила о ребрендинге в рамках вступительной презентации на конференции Facebook Connect 2021, которая состоялась в четверг, 28 октября.

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Meta продолжит работать с сервисами Instagram и Facebook, однако параллельно с ними будет развивать "метавселеную". Цель "метавселенной" заключается в объединении людей новыми способами в виртуальном мире, предоставив им возможность общаться в виде аватаров.

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Руководитель компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания хочет ассоциироваться с "метавселенной", а не только с социальной сетью Facebook.

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