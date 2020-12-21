Перелом. Когда Украина начала побеждать коронавирус

После антирекордов ноября в декабре COVID-19 начал отступать

В Украине третью неделю подряд снижается уровень заболеваемости COVID-19. За последние сутки в стране выявили всего 6545 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Фактически сегодня можно констатировать, что Украине удалось переломить ситуацию. Однако говорить о полной победе над эпидемией COVID-19 в стране еще очень рано.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как и почему после осеннего пика заболеваемости количество новых случаев пошло на спад.

Как менялась ситуация с заболеваемостью COVID-19

Первые случаи заражения коронавирусом в Украине были зафиксированы еще 12 марта 2020 года. С тех пор ведется ежедневный учет заболеваемости COVID-19.

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Весной и летом в стране фиксировался незначительный рост заболеваемости, однако с осени ситуация начала резко меняться.

Если 31 августа в стране выявили 2088 новых случаев инфицирования, то по итогам 27 ноября было зафиксировано 16 294 новых случая COVID-19 – это был самый высокий показатель за все время эпидемии.

Источник: Минздрав

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Впрочем, вслед за антирекордами конца ноября эпидемиологическая ситуация в стране начала улучшаться.

И хотя на протяжении недели бывают скачки в количестве новых случаев заражения, недельные показатели показывают устойчивую динамику к замедлению темпов распространения коронавируса:

30 ноября – 6 декабря зафиксировано 90 627 новых случаев заболевания COVID-19;

зафиксировано новых случаев заболевания COVID-19; 7-13 декабря зафиксировано 78 712 случаев;

зафиксировано случаев; 14-20 декабря зафиксировано 70 327 случаев.

Всего по состоянию на утро 21 декабря инфекцию подтвердили у 970 993 человек. Скончались 16 665 человек. Вылечить удалось 586 268 инфицированных.

Фото: REUTERS/Pablo Sanhueza

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Кроме того, наметилась еще одна положительная тенденция – в Украине в последние дни число выздоровевших превышает число новых заболеваний COVID-19.

Что помогло остановить коронавирус

В правительстве считают, что стабилизировать ситуацию удалось благодаря карантинным мероприятиям.

Однако среди топ-чиновников нет единого мнения об эффективности карантина выходного дня, который действовал в ноябре.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, введение жестких ограничений на выходных дало положительный эффект – количество новых заболеваний снизилось.

Вместе с тем министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что многие заведения и предприниматели не соблюдали карантин выходного дня, поэтому эффект от этих ограничений был невысокий.

При этом Максим Степанов опроверг заявления, что в Украине снизились показатели заболеваемости COVID-19 якобы из-за уменьшения количества тестирований.

По его словам, "мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией". Когда уменьшается количество обращений, то, соответственно, уменьшается и количество тестирований, объяснил он. Например, это объясняет стабильный спад заболеваемости на выходных.

Еще один фактор, который мог оказать сдерживающий эффект, – ужесточение наказания за нарушение масочного режима.

/ Фото: Pixabay

21 ноября вступил в силу закон о штрафах от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты.

17 декабря Верховная Рада ввела штрафы для предпринимателей, предприятий и организаций за нарушение посетителями требований масочного режима.

Маска сегодня считается одним из действенных способов для борьбы с распространением коронавируса. Всемирная организация здравоохранения советует носить маски даже после вакцинации.

Украина еще далека от победы над COVID-19

Впрочем, несмотря на позитивную динамику последних недель, пока рано говорить о том, что угроза пандемии миновала нашу страну.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, уже в ближайшее время в Украине могут возрасти показатели заболеваемости в связи с введением тестирования экспресс-тестами контактных лиц.

Премьер Денис Шмыгаль прогнозирует, что в Украине до конца года будет миллион инфицированных коронавирусом. А в январе, по словам Максима Степанова, ожидается увеличение суточного количества больных COVID-19.

Но власти рассчитывают, что жесткий локдаун, который будет введен в начале следующего года, поможет сбить новую волну заболеваемости.

При этом украинцам пока не стоит рассчитывать, что в ближайшее время в стране начнется массовая вакцинация – Украина не входит в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале.

Видео: Сегодня

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