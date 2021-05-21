Перемирие между Палестиной и Израилем и происхождение COVID-19 – главные новости за ночь

Израиль и Хамас наконец перестали стрелять, а в США вернулись к старой версии происхождения коронавируса – и другие важные события

Главные новости ночи. Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Перемирие между Палестиной и Израилем

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Перемирие между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС официально вступило в силу с 2:00 ночи пятницы, 21 мая. Еще за 15 минут до перемирия израильские населенные пункты вблизи сектора Газа подвергались обстрелам.

В происхождении COVID снова подозревают лабораторию в Ухане

Республиканцы в Комитете по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов утверждают, что есть "серьезные косвенные доказательства" того, что вспышка COVID-19 возникла в результате утечки из Уханьского института вирусологии в Китае.

Куда улетел Козак

Народный депутат Тарас Козак, которого вместе с Виктором Медведчуком подозревают в государственной измене и покушении на разграбление нацресурсов, покинул Украину еще 24 февраля и в данный момент, скорее всего, находится в России, выяснили журналисты-расследователи.

В Госдепе открещиваются от остановки "Северного потока – 2"

Администрация Соединенных Штатов против реализации российского проекта "Северный поток – 2", но, когда Джо Байден пришел в Белый дом, этот газопровод был практически достроен. "Невозможно остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95%", – заявили в среду в Госдепе.

Наказание Тищенко

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В партии "Слуга народа" отчитались о наказании, которое понес их однопартиец Николай Тищенко за вечеринку в честь дня рождения своей супруги во время локдауна.

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