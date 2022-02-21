Перенос рейсов Bees Airline и пересадки МАУ. Как угроза вторжения повлияла на полеты

Как сейчас работают украинские авиакомпании МАУ, SkyUp и Bees Airline и есть ли изменения в расписании рейсов – директоры компаний ответили

Как изменилась работа украинских авиакомпаний. Фото: ЕПравда, "Сегодня"

Украинские авиакомпании постоянно оценивают риски и не видят причин отменять рейсы. Вместе с тем, расписание некоторых полетов изменилось.

Руководители авиакомпаний рассказали на брифинге, какие изменения вводят и чего ждать украинцам.

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МАУ

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дихне заявил, что никаких дополнительных рейсов на замену немецкой авиакомпании Lufthansa МАУ не организовывала. Только увеличила вместительность самолетов для рейсов в тех направлениях, которые отменила Lufthansa.

"На сегодняшний день идет наша совместная работа с KLM для пересадки в Амстердам, с Air France в Париже. Туда ежедневно летают наши рейсы. Пассажиры обеспечены стыковкой между двумя компаниями для возможности выполнять перелеты по всей Европе", - сказал он.

Также МАУ выполняет рейсы в Мюнхен, Лондон, Прагу, Барселону, Ларнака, Милан – так что на спрос людей есть много рейсов. Оценка безопасности полетов в компании проходит каждые сутки.

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Windrose Airlines

Гендиректор Windrose Airlines Владимир Каменчук отметил, что ситуация на внутренних перевозках стабильна. Несмотря на плохой сезон, в компании увеличилась нагрузка на таких рейсах. Однако количество полетов Windrose изменять не будет, сейчас все рейсы выполняются по расписанию.

Увеличивать количество международных рейсов в авиакомпании тоже пока не планируют, поскольку идет часть самолетов на техобслуживании. Рейсов станет больше ближе к лету, когда увеличится спрос.

SkyUp Airlines

Генеральный директор авиакомпании SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов подчеркнул, что полеты, которые выполняются сейчас, абсолютно безопасны, поскольку оценка рисков происходит каждые 24 часа.

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Дополнительные рейсы SkyUp не планирует вводить, все полеты выполняют по расписанию.

Azur Air Ukraine

Гендиректор Azur Air Ukraine Карен Антонов заявил, что в компании также постоянно оценивают риски и пока не видят причин отменять полеты.

Bees Airline

Глава Bees Airline Євген Хайнацкий уточнил, что пока их компания единственная отправила самолеты на временные простои во Францию.

Сейчас Bees Airline выполняет все запланированные рейсы, но с изменением в расписании, поскольку в других авиакомпаний нет самолетов по тем же направлениям.

Хайнацкий подчеркнул, что эти изменения незначительные и пассажирам их сообщают заранее. Людям советуют следить за изменениями в расписании. Авиакомпания сейчас выполняет часть рейсов не с аэропорта им. Сикорского, а из "Борисполя" и наоборот.