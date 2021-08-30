Перенос встречи Зеленского и Байдена и разрушительный ураган в США – главные новости за ночь

В Белом доме в последний момент во второй раз перенесли встречу украинского президента с американским коллегой, а Луизиану накрыл мощный ураган

Встречу Зеленского с Байденом перенесли, а в Луизиане ураган / Фото: Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Встречу Зеленского и Байдена снова перенесли

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Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена перенесли с 31 августа на 1 сентября. Изначально встреча двух лидеров планировалась 30 августа, но ее перенесли на 31-е число

Ураган "Ида" в Луизиане

До Соединенных Штатов добрался мощный ураган "Ида", скорость ветра которого может достигать 240 км/час. Он уже привел к сильному затоплению и разрушениям в штате Луизиана, но местные власти готовятся к еще более печальным последствиям. В Сети публикуют видео первых последствий стихии.

Ураган "Ида" принес разрушения в Луизиану / Фото: Коллаж: Сегодня

Пожизненно осужденная в Минюсте

Глава Минюста Денис Малюська рассказал, что в его министерстве уже какое-то время работает осужденная к пожизненному заключению женщина, напомнив о своем заявлении, сделанном год назад. Он отметил, что о своем решении не жалеет.

В Милане сгорела многоэтажка

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В Италии в Милане загорелся 15-этажный жилой дом, здание вспыхнуло как факел и практически полностью выгорело. Часть жильцов успели эвакуироваться сами, остальный пытались вызволить из ловушки пожарные.

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