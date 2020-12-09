Перепись населения Украины запланировали на 2023 год

Украина планирует отказаться от традиционного опроса с хождением по квартирам

Всеукраинская перепись населения запланирована на 2023 году. Такое распоряжение принял Кабинет министров Украины. Текст решения обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

Реклама

При этом, как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, Украина готовится к переходу от традиционной переписи населения к современной переписи по реестрам. Для этого создадут специальную рабочую группу, которая займется переходом, передает УНИАН.

Немчинов уверен, что это поможет:

снизить затраты на перепись населения;

сократить сроки проведения переписи;

ускорить получение результатов переписи;

снизить нагрузку на респондентов.

Это может позволить проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет.

Реклама

К слову, запланированная на 2023 год перепись населения обойдется в 7 млрд гривен. Около 70% этих расходов составляет зарплата временного персонала и начисления на нее.

Напомним, в декабре 2019-го в двух регионах провели пробную цифровую перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному. Тогда в Украине насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек.

Однако позже инициатора этого процесса министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета заподозрили в фальсификации переписи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама