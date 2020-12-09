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Перепись населения Украины запланировали на 2023 год

9 декабря, 16:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина планирует отказаться от традиционного опроса с хождением по квартирам

Всеукраинская перепись населения запланирована на 2023 году. Такое распоряжение принял Кабинет министров Украины. Текст решения обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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При этом, как сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, Украина готовится к переходу от традиционной переписи населения к современной переписи по реестрам. Для этого создадут специальную рабочую группу, которая займется переходом, передает УНИАН.

Немчинов уверен, что это поможет:

  • снизить затраты на перепись населения;
  • сократить сроки проведения переписи;
  • ускорить получение результатов переписи;
  • снизить нагрузку на респондентов.

Это может позволить проводить перепись чаще, чем раз в 10 лет.

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К слову, запланированная на 2023 год перепись населения обойдется в 7 млрд гривен. Около 70% этих расходов составляет зарплата временного персонала и начисления на нее.

Напомним, в декабре 2019-го в двух регионах провели пробную цифровую перепись населения. Украинцы переписывались по фактическому месту жительства, даже временному. Тогда в Украине насчитали 37 миллионов 289 тысяч человек.

Однако позже инициатора этого процесса министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета заподозрили в фальсификации переписи.

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перепись населения Украина Алексей Гончаренко Кабинет министров

Источник: Сегодня

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