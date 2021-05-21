Переписывалась ли Дугарь с Зеленским? Ответ фигурантки дела Шеремета

Подозреваемая в деле Шеремета получила немало вопросов об общении с президентом и ответила на них в соцсетях

Яна Дугарь и Владимир Зеленский. Коллаж "Сегодня"

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Дугарь, после пресс-конференции Зеленского 20 мая у нее было очень много звонков по этому поводу.

"Это действительно так! В свое время я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! (…) Мне важно было донести свою историю, видение и переживания от того, что происходит со мной, Юлией Кульменко и Андреем Антоненко", – написала она.

Также Дугарь попросила отнестись с пониманием к приватности ее общения с Владимиром Зеленским.

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Напомним, во время общения с журналистами Зеленский заявил, что глава МВД Арсен Аваков должен уйти с должности, если обвиняемые в деле Шеремета невиновны.

Все подробности в спецтеме Пресс-конференция Зеленского