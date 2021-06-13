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Пересадка органов в Беларуси: домой вернулся пациент-украинец, который застрял в Минске (фото)

13 июня 2021 11:18

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он не мог вернуться в Украину после операции, из-за закрытого авиасообщения с Беларусью – МИД помогло ему пересечь границу

В Украину вернулся украинец Андрей Иванов, которому в Минске пересадили почку и он не мог после операции вернуться домой, из-за прекращения авиасообщения с Беларусью.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем.
Недавно на одном из эфиров "Право на власть" ко мне обратилась Людмила из Черкасс. Женщина была в отчаянии. Ее мужу требовалась помощь МИД", - написал он.

Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

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Мужчина находился в Минске после операции по пересадке почки.

"На тот момент мы уже помогли нескольким гражданам в такой ситуации и я пообещал Людмиле, что Украина не бросит ее родного человека на произвол судьбы. И когда Андрей был готов к путешествию, мы вернули его домой", – написал министр.

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Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

Фото: Facebook Дмитрий Кулеба

По его словам, сейчас ожидает возвращения из Беларуси еще один человек.

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Напомним, Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусских властей, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

В апреле Министерство финансов США возобновило ранее введенные, но затем прекращены санкции против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси за "вопиющее игнорирование белорусскими властями прав человека" и невыполнение Беларусью своих обязательства по международному праву.

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