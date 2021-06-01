Українська
$ 27,47
33,51
  1. Последние новости Украины

Переселенцам с Донбасса и Крыма помогут решить проблемы с паспортами

1 июня, 15:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас отметки в паспорт можно внести исключительно по месту жительства, но для переселенцев с оккупированных территорий это проблема

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4564 об упрощении оформления украинских паспортов с отметкой о регистрации на временно оккупированных территориях.

Реклама

С 2016 года регистрацию места проживания передали в полномочия местной власти – сельских, поселковых или городских советов. И делают они это исключительно на подчиненной им территории. Например, если человеку с луганской или донецкой регистрацией нужно изменить фото в паспорте, сделать в нем какие-то пометки или впервые получить паспорт и зарегистрировать местом проживания Луганск или Донецк, ни один местный совет на подконтрольной Украине территории не сможет этого сделать.

Какие возникают сложности:

В тренде
Жарко не будет: холодный прогноз на 1 июня (карта)
  • практически невозможно безвозмездно обратиться к врачу;
  • проблемы с оформлением кредитов, банковских карт;
  • трудно получить справки от государственных учреждений;
  • к абитуриентам возникают вопросы при поступлении в вуз.

Что предполагает законопроект

  • Документом предлагается закрепить норму о том, что жители оккупированной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт.
  • Там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания – в Луганске, Донецке, Симферополе. В то же время отменяется справка о подтверждении места жительства переселенцев и людей, оставшихся по ту сторону линии разграничения.
  • Если речь идет о получении первого паспорта, регистрация по месту жительства на оккупированных территориях указывается на основе подтвержденного права собственности родителей на недвижимость или на основе регистрации родителей, указанной в их паспортах.
  • Если по каким-то причинам надо заменить паспорт или вклеить в него фотографию по возрасту, указывается та же регистрация, которая и была в документе.

Как сообщали новости "Сегодня", в ОРДЛО оккупанты активно выдают украинцам российские паспорта. По данным российского МВД, лишь за последние два года около 500 тысяч жителей оккупированных территорий стали гражданами России.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периода
Россия может напасть: Зеленский озвучил сроки самого опасного периодаВласть
Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла Супрун
Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла СупрунУкраина
"Оторвался тромб": почему дети умирают после физкультуры и как предотвратитьУкраина
Кому из украинцев скоро придется искать работу
Кому из украинцев скоро придется искать работуБизнес
Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значит
Луценко намекнул, что у дела Медведчука нет перспектив – эксперты о том, что это значитВласть
В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в среду
В Украине продолжит бушевать холодный циклон: какой погоды ждать в средуУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять