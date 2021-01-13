Перевернутые авто и большие пробки: что натворила непогода в разных городах Украины (видео)

Украину накрыл циклон, который принес снегопады и холода. Пока больше всего страдают южные и восточные области. В Карпатах возможен сход снежных лавин.

Реклама

"Сегодня" выяснили, какая ситуация на дорогах Украины.

Так, жители Запорожья говорят, что так сильно их засыпало снегом впервые за три года. Коммунальщики активно чистят снег и засыпают все песком.

А вот в Южном Одесской области из-за скользкой дороге образовались огромные пробки. Несколько автомобилей вылетели в кювет на трассе Одесса – Рени. А в Арцизе не справился с управлением водитель пассажирского автобуса.

Неподалеку от Кропивницкого из-за непогоды столкнулись легковушка и микроавтобус. Изуродованные машины вылетели с трассы. В результате один человек погиб, еще один в больнице.

Видео: Сегодня

Реклама

Харьковскую область тоже замело. Из-за снегопада машина скорой помощи слетела в кювет. Медики спешили к мужчине, который застрял в сугробах. Пока спасатели доставали "скорую" из сугробов, фельдшеры пешком добрались до пострадавшего.

А в Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами. Из-за гололеда авто вылетело с трассы, сбило знак и задело забор кафе. К счастью, никто не пострадал.

Всю ночь шел снег и в Днепре. Утром насыпало до 15-ти сантиметров. Центральные улицы коммунальщики уже расчистили, однако в микрорайонах – сплошная снежная каша.

В Сумах не торопятся расчищать дороги, поэтому проехать по улицам сложно. Случилось много ДТП, общественный транспорт стал в пробках. Впрочем, многие жители такой погоде обрадовались и пересели на санки.

Напомним, ранее мы показывали фото и видео того, что происходит сегодня в заснеженном Харькове.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама