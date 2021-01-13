Українська
$ 28,05
34,08
  1. Последние новости Украины

Перевернутые авто и большие пробки: что натворила непогода в разных городах Украины (видео)

13 января, 17:51

Татьяна Очеретяная , Ирина Антонюк

Много авто вылетело в кювет

Украину накрыл циклон, который принес снегопады и холода. Пока больше всего страдают южные и восточные области. В Карпатах возможен сход снежных лавин.

Реклама

"Сегодня" выяснили, какая ситуация на дорогах Украины.

Так, жители Запорожья говорят, что так сильно их засыпало снегом впервые за три года. Коммунальщики активно чистят снег и засыпают все песком.

А вот в Южном Одесской области из-за скользкой дороге образовались огромные пробки. Несколько автомобилей вылетели в кювет на трассе Одесса – Рени. А в Арцизе не справился с управлением водитель пассажирского автобуса.

Неподалеку от Кропивницкого из-за непогоды столкнулись легковушка и микроавтобус. Изуродованные машины вылетели с трассы. В результате один человек погиб, еще один в больнице.

Видео: Сегодня
Реклама

Харьковскую область тоже замело. Из-за снегопада машина скорой помощи слетела в кювет. Медики спешили к мужчине, который застрял в сугробах. Пока спасатели доставали "скорую" из сугробов, фельдшеры пешком добрались до пострадавшего.

В тренде
Семье погибшего врача "с билбордов" выплатят компенсацию

А в Донецкой области перевернулся автобус с пассажирами. Из-за гололеда авто вылетело с трассы, сбило знак и задело забор кафе. К счастью, никто не пострадал.

Всю ночь шел снег и в Днепре. Утром насыпало до 15-ти сантиметров. Центральные улицы коммунальщики уже расчистили, однако в микрорайонах – сплошная снежная каша.

В Сумах не торопятся расчищать дороги, поэтому проехать по улицам сложно. Случилось много ДТП, общественный транспорт стал в пробках. Впрочем, многие жители такой погоде обрадовались и пересели на санки.

Напомним, ранее мы показывали фото и видео того, что происходит сегодня в заснеженном Харькове.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП снег пробки коммунальщики Украина снегопады
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответ
Так сроки локдауна будут менять? Степанов дал четкий ответУкраина
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцев
Власти придумали, как снизить цену газа для украинцевЖКХ
Украину накроет снежный циклон: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Украину накроет снежный циклон: синоптик предупредила об ухудшении погодыУкраина
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатим
Траты в локдаун: на чем сэкономим, за что переплатимЭкономика
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом году
Инвестируют и меняются: что будет с ценами на квартиры в этом годуНедвижимость
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)
В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять