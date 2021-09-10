Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Перевод часов на зимнее время в Украине 2021: когда, как и зачем

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
10 сентября, 02:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Противникам перевода часов дважды в год пока не удалось добиться своего, поэтому в одно из воскресений октября украинцы смогут поспать на час больше
В Украине через полтора месяца снова переведут часы
В Украине через полтора месяца снова переведут часы / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре 2021 года украинцам придется снова перевести все свои часы на так называемое зимнее время и опять приноравливаться к новому распорядку. Отвечаем на самые распространенные вопросы по поводу очередного перевода времени.

Когда и как

Перевод часов в Украине на зимнее время в 2021 году произойдет в последние выходные октября в ночь с субботы на воскресенье. В этом году час икс приходится на 4 утра 31 октября. То есть в 4 часа ночи на воскресенье мы должны перевести стрелки часов на час назад.

Реклама

Правда ждать 4 часов утра, чтобы перейти на зимнее время, необязательно. Практически все часы в современных гаджетах и устройствах автоматически переводят время.

Зачем переводить

В Украине переходят на "зимне" и "летнее" время согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени в Украине", принятому 13 мая 1996 года. Считается, что зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Но вообще время в Украине на час вперед и обратно переводят еще с 1981 года. Осенью – на зимнее время, а весной – на летнее, на час вперед.

Реклама

К слову, в Украине не раз пытались отменить перевод часов. Последняя попытка была прошлой весной. Верховная Рада даже приняла законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201) в первом чтении, но во втором он не прошел – документ отправили на доработку.

Отметим, ранее новости "Сегодня" объясняли, зачем Украине нужно отказася от перевода часов.

Мы также писали:

Реклама

Как перевод времени влияет на человека, его здоровье и самочувствие, и как легче это пережить.

О городе Берегово Закарпатской области, которые живет в двух часовых поясах – украинском и центральноевропейском.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

9 сентября 1991. Верховная Рада Украины приняла постановление о введении в обращение на территории государства с 1 января 1992 купонов многоразового использования...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
3 663 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять