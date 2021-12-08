Перевозчик заплатит за смерть 13 человек в ДТП под Черниговом: когда родственники получат деньги

Родственники 13 погибших в ДТП возле Чернигова получат компенсации. Они были застрахованы, потому что пользовались услугами легального перевозчика.
Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на заявление директора департамента гражданской защиты Черниговской ОГА Сергея Болдырева
В то же время пока неясно, какую сумму получат родственники погибших.
"После того, как люди похоронят своих родных и близких, будет определенный период для оформления документов, определения наследников, кто должен получить деньги", – сказал Болдырев.
Были ли билеты у пассажиров, он ответил так:
"Не знаю, это должны выяснить правоохранители. Скорее, уже выяснили и скоро предоставят информацию".
Когда состоятся похороны
По его словам, руководство ОГА пообщалось с руководителями общин, где есть погибшие и травмированные. Органы местного самоуправления окажут помощь в захоронении людей и решат вопросы дополнительной материальной помощи там, где это потребуется.
"Похороны большинства погибших в ДТП пройдут завтра. Только из одной нашей общины погибли шестеро", – сообщили новостям "Сегодня" в приемной мэрии Борзны Черниговской области.
В каком состоянии выжившие
По словам гендиректора Черниговской городской больницы №2 Владислава Кухаря, у всех пятерых людей стабильно тяжелое состояние.
По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, состояние 16-летнего юноши оценивают как средней степени тяжести. Его перевели из реанимации в травматологическое отделение.
Относительно травмированного, госпитализированного в областную больницу, главный доктор Андрей Жиденко сказал, что мужчина находится в нейрохирургии, состояние – средней тяжести, но стабильное.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Уже возле Чернигова столкнулась с грузовиком.
- По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больницах Чернигова. Выжившие, находятся в тяжелом состоянии.
- В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель грузовика выжил, водитель маршрутки – погиб. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших есть подросток, он находится в реанимации.
- Впоследствии стали известны имена погибших в ДТП. Самой молодой из них было 19 лет.
- Также мы публиковали первые фото с места происшествия.
- Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но, в конце концов, передумала, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.
- В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже существуют вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
- Водителя грузовика задержали. Пока он находится в больничной палате под охраной полиции.
- Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграмм-канал PavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.