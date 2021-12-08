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Перевозчик заплатит за смерть 13 человек в ДТП под Черниговом: когда родственники получат деньги

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
8 декабря, 12:50
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Органы местного самоуправления, со своей стороны, помогут похоронить людей
В страшном ДТП под Черниговом погибли 13 человек.
В страшном ДТП под Черниговом погибли 13 человек. / Фото: Коллаж: Сегодня

Родственники 13 погибших в ДТП возле Чернигова получат компенсации. Они были застрахованы, потому что пользовались услугами легального перевозчика.

Об этом пишет "Суспільне", ссылаясь на заявление директора департамента гражданской защиты Черниговской ОГА Сергея Болдырева

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В то же время пока неясно, какую сумму получат родственники погибших.

"После того, как люди похоронят своих родных и близких, будет определенный период для оформления документов, определения наследников, кто должен получить деньги", – сказал Болдырев.

Были ли билеты у пассажиров, он ответил так:

"Не знаю, это должны выяснить правоохранители. Скорее, уже выяснили и скоро предоставят информацию".

Когда состоятся похороны

По его словам, руководство ОГА пообщалось с руководителями общин, где есть погибшие и травмированные. Органы местного самоуправления окажут помощь в захоронении людей и решат вопросы дополнительной материальной помощи там, где это потребуется.

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"Похороны большинства погибших в ДТП пройдут завтра. Только из одной нашей общины погибли шестеро", – сообщили новостям "Сегодня" в приемной мэрии Борзны Черниговской области.

В каком состоянии выжившие

По словам гендиректора Черниговской городской больницы №2 Владислава Кухаря, у всех пятерых людей стабильно тяжелое состояние.

По словам заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, состояние 16-летнего юноши оценивают как средней степени тяжести. Его перевели из реанимации в травматологическое отделение.

Относительно травмированного, госпитализированного в областную больницу, главный доктор Андрей Жиденко сказал, что мужчина находится в нейрохирургии, состояние – средней тяжести, но стабильное.

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Что известно о ДТП под Черниговом

  • Авария произошла 7 декабря около 7:55. Маршрутка ехала из Борзны в Чернигов через Сосницу. Уже возле Чернигова столкнулась с грузовиком.
  • По последним данным – 13 человек погибли еще 7 в больницах Чернигова. Выжившие, находятся в тяжелом состоянии.
  • В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель грузовика выжил, водитель маршрутки – погиб. Впоследствии стало известно, что среди пострадавших есть подросток, он находится в реанимации.
  • Впоследствии стали известны имена погибших в ДТП. Самой молодой из них было 19 лет.
  • Также мы публиковали первые фото с места происшествия.
  • Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошло ДТП, не аварийно опасен. Спасатели предположили, что причины могут быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение правил дорожного движения со стороны водителей.
  • На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березно и обратно.
  • Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в данный автобус в Соснице, но, в конце концов, передумала, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.
  • В прокуратуре заявили, что один из возможных факторов, которые могли привести к аварии – погодные условия. Но уже существуют вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. Также к техническому состоянию автобуса.
  • Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто и ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
  • Водителя грузовика задержали. Пока он находится в больничной палате под охраной полиции.
  • Точную причину аварии смогут установить через два месяца, как узнал Телеграмм-канал PavlovskyNews. Следователи изучают маршрутку и грузовик, тормозные пути, собирают доказательства, которые затем отправят на экспертизу.

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