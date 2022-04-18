Пережил тяжелые ранения. Что известно о командире 58 ОМПБр Кащенко, ставшем Героем Украины

Истории подвигов

Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"

Слава Україні!