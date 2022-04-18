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Пережил тяжелые ранения. Что известно о командире 58 ОМПБр Кащенко, ставшем Героем Украины

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 апреля, 01:31
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"Сегодня" расскажет несколько интересных фактов об украинском герое
Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" Дмитрию Кащенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" Дмитрию Кащенко. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Пивнич" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко.

"Сегодня" расскажет несколько интересных фактов об украинском герое.

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  • Дмитрий Кащенко в 2001 году окончил Харьковский танковый институт с отличием, пришел командовать взводом в 93-ю дивизию. Там пережил самый удручающий период упадка Вооруженных сил – с безденежьем и пренебрежением к офицерам. Перед 2014 трижды стремился уволиться из армии из-за безденежья, но остался.
  • "Кощей" – под таким псевдо его знают на фронте.
  • Во время проведения боев на Донбассе в 2014 году подразделению Дмитрия Кащенко была поставлена боевая задача: выбить противника из укреплений вблизи н.п. Пески – это позволило бы разблокировать Донецкий аэропорт. Во избежание утечки информации подполковник никому не сообщил маршрут, по которому выдвигалось подразделение. Основную группу возглавил самостоятельно. Подразделение Дмитрия Кащенко провело зачистку нижних укреплений, собрал много трофеев, среди них — крупнокалиберные пулеметы, РПГ и другое вооружение.
  • Когда экипаж одного из его танков попал в ловушку, Дмитрий Кащенко собрал группу и двинулся на помощь. При уходе комбат получил восемь ранений, в обе ноги, потерял много крови.
  • Во время подготовки к выходу колонны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкий аэропорт для ротации подполковник Дмитрий Кащенко получил второе тяжелое ранение.
  • В 2015 (после Минских договоренностей, когда наступило затишье) на поступление в Национальный университет обороны им. Черняховского Кащенко приехал как был – в полевых штанах, панаме, флисовой куртке, очках, запыленных берцах, да еще и с ножом на поясе.
  • В 2019 году "Кощея" назначили командовать 58 конотопской мотопехотной бригадой имени гетмана Ивана Выговского.
  • Награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени.
  • В интервью, которое комбриг дал за месяц до начала полномасштабного вторжения, он сказал пророческие слова: "Украина – тот щит, который держит орду и не пустит ее на запад".
  • Сейчас 58 ОМПБ им. Выговского защищает Сумскую и Черниговскую области.
  • "Когда умру, попаду в рай. Потому что в аду уже был", – однажды сказал журналистам Дмитрий "Кощей" Кащенко.

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Павел (фамилию не называем) – главный сержант артиллерийской батареи, на счету которой сотни единиц разбитой техники врага! Его точность, смелость и стальные нервы превращают смертоносное оружие РФ в металлолом. В том числе и с помощью реактивной системы "Верба". "Не я бью - "Верба" бьет!"
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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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