Пережил тяжелые ранения. Что известно о командире 58 ОМПБр Кащенко, ставшем Героем Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" командиру 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования "Пивнич" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Дмитрию Кащенко.
"Сегодня" расскажет несколько интересных фактов об украинском герое.
- Дмитрий Кащенко в 2001 году окончил Харьковский танковый институт с отличием, пришел командовать взводом в 93-ю дивизию. Там пережил самый удручающий период упадка Вооруженных сил – с безденежьем и пренебрежением к офицерам. Перед 2014 трижды стремился уволиться из армии из-за безденежья, но остался.
- "Кощей" – под таким псевдо его знают на фронте.
- Во время проведения боев на Донбассе в 2014 году подразделению Дмитрия Кащенко была поставлена боевая задача: выбить противника из укреплений вблизи н.п. Пески – это позволило бы разблокировать Донецкий аэропорт. Во избежание утечки информации подполковник никому не сообщил маршрут, по которому выдвигалось подразделение. Основную группу возглавил самостоятельно. Подразделение Дмитрия Кащенко провело зачистку нижних укреплений, собрал много трофеев, среди них — крупнокалиберные пулеметы, РПГ и другое вооружение.
- Когда экипаж одного из его танков попал в ловушку, Дмитрий Кащенко собрал группу и двинулся на помощь. При уходе комбат получил восемь ранений, в обе ноги, потерял много крови.
- Во время подготовки к выходу колонны 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкий аэропорт для ротации подполковник Дмитрий Кащенко получил второе тяжелое ранение.
- В 2015 (после Минских договоренностей, когда наступило затишье) на поступление в Национальный университет обороны им. Черняховского Кащенко приехал как был – в полевых штанах, панаме, флисовой куртке, очках, запыленных берцах, да еще и с ножом на поясе.
- В 2019 году "Кощея" назначили командовать 58 конотопской мотопехотной бригадой имени гетмана Ивана Выговского.
- Награжден орденами Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степени.
- В интервью, которое комбриг дал за месяц до начала полномасштабного вторжения, он сказал пророческие слова: "Украина – тот щит, который держит орду и не пустит ее на запад".
- Сейчас 58 ОМПБ им. Выговского защищает Сумскую и Черниговскую области.
- "Когда умру, попаду в рай. Потому что в аду уже был", – однажды сказал журналистам Дмитрий "Кощей" Кащенко.
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