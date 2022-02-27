"Пережила Гитлера, переживу и лилипута Путина": пенсионерка с Волыни подбодрила украинцев (фото)

Гордимся нашим народом! Слава Украине!

Фото: коллаж "Сегодня"

На Волыни 97-летняя бабушка сделала фото, чтобы поддержать украинцев.

На снимке она держит листок с надписью: "Мне 97 лет, пережила Гитлера и немцев, была на восстановлении Донбасса. Переживу и лилипута Путина с его саранчой. Слава Украине! Баба Лида, 97 лет".

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Ситуация в Украине 27 февраля