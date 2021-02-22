Первая вакцина от COVID-19 может прибыть в Украину уже 23 февраля

У Зеленского объяснили, почему вакцину из Индии долго везут в Украину

В Украину прибудет из Индии первая партия вакцины от коронавируса, возможно, уже завтра утром, 23 февраля. Об этом заявил журналистам в рамках форума "Украина 30" заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вакцина уже в пути. Утром (23 февраля. – Ред.), я надеюсь, она будет уже в Украине", – сказал он.

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Тимошенко объяснил, что препараты уже в самолете, но сам рейс не прямой (с остановкой в Турции) и нужно немного подождать.

Он уточнил, что уже следующие самолеты с партиями вакцины будут быстрее доставлять препарат в Украину – логистикой сейчас занимается Минздрав.

"Фактически, Украина каждую неделю, может каждые 10 дней, будет получать новую партию этой вакцины … Вакцина AstraZeneca приедет уже, надеюсь, завтра утром", – подчеркнул Тимошенко.

Как сообщали новости "Сегодня", в первой партии вакцины из Индии будет 500 тысяч доз. Но тревогу вызвал один момент – при погрузке контейнеров на упаковке было название CoviShield, а не AstraZeneca. Мы выяснили, что за вакцина летит к нам из Индии.

А тем временем Степанов сегодня заявил, что в Индии удалось договориться о поставке дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax для Украины.

Видео: Сегодня

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