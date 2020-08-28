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Первоклассники получили рюкзаки от компании "Здоровье"

28 августа, 13:19

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Подарки для детей, которые идут в первый класс, — часть корпоративной политики предприятия

1 сентября более 60 школьников – детей сотрудников компании – впервые переступят порог школы с брендированными рюкзаками от фармацевтической компании "Здоровье". Также дети получили в подарок набор учебных принадлежностей и сладости.

В фармацевтической компании "Здоровье" подарки для детей сотрудников, которые идут в первый класс, — часть корпоративной политики предприятия и в то же время забота о подрастающем поколении. Ведь если 1 сентября начинается с такого приятного для ребенка события, первые шаги в школьную жизнь даются легче, и формируются позитивные установки на учебу.

Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье", поздравил всех первоклассников теплыми словами: "1 сентября для вас прозвучит первый звонок, и вместе с ним вы сделаете первый шаг к новой, захватывающей и яркой жизни. Пусть на этом пути вас ждут только светлые и радостные события, а школа станет вторым домом, где всегда помогут и поддержат. Желаю, чтобы этот учебный год стал для вас прочным фундаментом будущих успехов, достижений и побед!".

Школьные рюкзаки ко Дню знаний — лишь одна из многих инициатив предприятия в поддержку детства и юношества на Харьковщине. Социальные проекты компании "Здоровье" в родном городе охватывают практически все направления, важные для развития ребенка: интеллектуальное и духовное образование, физическое здоровье, досуг.

Для детей сотрудников предприятия летом частично оплачивается отдых на море и в летних лагерях, в обязательном порядке оказывается поддержка одиноким и многодетным матерям.

Кроме того, компания "Здоровье" на постоянной основе оказывает помощь ученикам воскресных школ при православных храмах и поощряет финансовой поддержкой воспитанников спортивных секций.

Пресс-служба фармацевтической компании "Здоровье"

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Харьков фармацевтическая компания учебный год рюкзак Фармацевтическая компания «Здоровье»
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