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Первые пункты Системы авиационной безопасности МВД заработают уже в апреле – Аваков

20 марта, 01:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь

Уже в апреле на постоянное дежурство во Львовском регионе заступает летная бригада Авиационной системы МВД, к осени такие пункты заработают по всей стране.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, к осени такие пункты заработают по всей стране. Кроме летного состава на пунктах будут постоянно дежурить медики.

Фото: МВД

Фото: МВД

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Уже с 1 апреля во Львовском регионе на постоянное дежурство заступает авиация МВД, а с 1 мая – и в Киевском регионе. Далее присоединятся Черкассы и восток страны.

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Фото: МВД

Фото: МВД

Одна из основных задач такой системы – медицинская помощь, чтобы можно было доставить больного, команду врачей, орган для трансплантации. Система авиации МВД будет заниматься не только вопросами медицины, но будет привлекаться и во время спасательных операций, тушения пожаров и отдельных военных задач.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что введение фото- и видеофиксации на дорогах Украины привело к уменьшению смертности в результате ДТП, и это должно стать трендом.

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МВД авиация медики Арсен Аваков
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