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Первые рейсы уже отбыли – спикер МИД про задержку полетов в Турцию

1 июля 2021 18:06

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ночью 1 июля в аэропортах Киева, Харькова и Львова задержали вылет авиарейсов в Турцию

Задержка рейсов МАУ в "Борисполе". Фото: Юлия Безбородько, "Сегодня"

Задержка рейсов МАУ в "Борисполе". Фото: Юлия Безбородько, "Сегодня"

Сегодня произошла массовая задержка вылетов авиакомпании МАУ в Турцию. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье.

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Об заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter.

"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен", – пишет он.

Отметим, что остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программой.

Фото: скрин

"Просьба к украинским пассажирам проверять расписание на сайте перевозчика", – добавил Николенко.

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Напомним, что в компании МАУ отметили, что задержки обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения между Турцией и Россией, что повлекло существенное осложнение регулирования слотов. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно.

Ранее мы также писали, что в "Борисполе" задерживаются 5 рейсов в Турцию и на когда перенесли.

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