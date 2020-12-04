Украина получит 8 млн доз вакцин от коронавируса: Степанов озвучил сроки

Первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.
Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы должны получить 8 миллионов доз по этой инициативе ("Ковакс" – Ред.) уже в первом полугодии 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого – начало второго квартала", – сказал Степанов.
Министр подчеркнул, что в программу входят такие вакцины, как AstraZeneca, Moderna и Нововакс.
"Это вакцины, произведенные по разному принципу", – отметил Степанов.
Напомним, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк