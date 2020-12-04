Украина получит 8 млн доз вакцин от коронавируса: Степанов озвучил сроки

8 миллионов доз вакцины могут получить украинцы

Первые вакцины по международной программе "Ковакс" ожидаются в Украине уже в 1-м квартале 2021 года.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы должны получить 8 миллионов доз по этой инициативе ("Ковакс" – Ред.) уже в первом полугодии 2021 года. Надеемся, что это будет конец первого – начало второго квартала", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что в программу входят такие вакцины, как AstraZeneca, Moderna и Нововакс.

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"Это вакцины, произведенные по разному принципу", – отметил Степанов.

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Напомним, ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что благодаря новым вакцинам можно получить 70% населения с антителами к коронавирусу.

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