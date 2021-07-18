Первый большой ТВ-эфир Мендель был о симулякрах: краткий пересказ (видео)

Первый видеоблог на телевидении после увольнения. Коллаж "Сегодня"

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила на телеканале "Украина 24" с дебютной видеоколонкой в рамках программы "Большая деолигархизация". Она объяснила проблему нашей судебной системы, а мы предлагаем вам ознакомиться с ее выступлением в одном абзаце.

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"Судебная система в Украине уже давно превратилась в симулякр – копию того, чего на самом деле не существует. Система выборочной справедливости, вымышленного правосудия и часто не вымышленного унижения", – говорит она. Мендель считает, что экс-глава КСУ Александр Тупицкий противостоит фундаментальным судебным реформам и здравому смыслу, и что на самом деле это противостояние большой политической коррупции в украинском обществе. По ее словам, Зеленский не борется с конкретными лицами – он меняет систему и вынужден был стать на защиту государства, поскольку на государство замахнулся КСУ еще во главе с Тупицким. Особенно циничным кажется то, что Верховный суд встал на защиту Тупицкого. Другими словами – "судьи стали на защиту коррупции, президент их убирает, их коллеги судьи возобновляют их в должности". "Закоренелая коррумпированная и кумовская система сопротивляется и не хочет меняться. Система правосудия – это не только про безопасность и общественную справедливость, это еще и о возобновлении сильных институтов и построение сильного государства. Прозрачная и справедливая система правосудия – это и есть первый шаг к деолигархизации. Конституция и защищенность украинцев не может зависеть от интерпретации маленькой группы людей с сомнительной репутацией. Ведь есть и другой суд – суд совести перед людьми и у этого суда не существует симулякров", – сказала Мендель.

Как известно, Юлия Мендель была пресс-секретарем президента, а недавно ее сменил Сергей Никифоров. Теперь она готовится выпустить свою книгу о Зеленском и кулуарах украинской политике и продолжает работать в Офисе президента советником. Кстати, она дала эксклюзивное интервью сайту "Сегодня" – следите за нами, скоро вы его увидите. И еще одно кстати – для Юли Мендель телеформат очень знаком, потому что раньше она работала на Факты ICTV (задолго до ОПУ), а в 2021-м вела блог на канале "Дом".

Как сообщали новости "Сегодня", 1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении закон об олигархах.

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А 16 июля на заседании СНБО на Банковой приняли решение о разработке системы мониторинга деятельности олигархов, которая должна заработать к сентябрю.

Программа "Большая деолигархизация" выходит в эфир каждую субботу в 22:00 на канале "Украина 24" и по понедельникам в 0:10 на канале "Украина", а вы можете за этим следить еще и в Telegram-канале "Большой деолигархизации". Ну и да – не забудьте подписаться уже и на Telegram сайта "Сегодня".

Первый блог Юлии Мендель занял 3 минуты из почти часового выпуска программы. Смотрите полный выпуск "Большой деолигархизации":