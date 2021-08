Первый саммит Крымской платформы: все подробности

23 августа в Киеве проходит саммит Крымской платформы – международной площадки, созданной для объединения усилий по деоккупации украинского полуострова.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сегодня обсудят восстановление прав крымскотатарского народа и милитаризацию Россией Азово-Черноморского региона. Всего ожидается участие 45 иностранных делегаций, среди них – все 30 членов НАТО. 14 государств будут представлены на уровне президентов и глав правительств, а по итогам саммита планируют принять декларацию.

10:40 Представителей сайта "Страна" и телеканала НАШ не пустили на саммит Крымской платфррмы. Сайт был аккредитован, но в пятницу против них ввели санкции. А телеканал НАШ Нацсовет по вопросам телевидения собирается лишить лицензии.

10:03 В рамках саммита проходит встреча министров энергетики Украины, Германии и США

10:00 В Киев уже прибыли представители многих государств, среди них – президент Европейского совета Шарль Мишель и президентская делегация США во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

On behalf of the Government of Ukraine my warmest welcome to the President of the European Council @CharlesMichel arriving to join the celebration of the 30th anniversary of Ukraine's independence pic.twitter.com/x0UkJttMyZ