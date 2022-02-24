Первый удар провалился: Арестович раскрыл подробности о нападении России

Алексей Арестович рассказал, что известно об атаке на Украину на данный момент

Арестович рассказал, что происходит в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

О ситуации в Украине в связи с нападением России рассказал на брифинге в Офисе президента военный обозреватель, советник главы ОП Алексей Арестович.

"Основные удары были нанесены в 5:00 по аэродромам, складам боеприпасов и центрам управления. Места и география: Ивано-Франковск, Хмельницкий, Луцк, Киев, Харьков, Николаев, Херсон и вся линия разграничения в ООС. По нашим данным, которые уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительные и не снизили боеспособность ВСУ", — сказал он.

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Арестович рассказал, что известно о передвижении российских войск на территории Украины.

"Есть ли наземное продвижение? По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника на расстояние до 5 км, наблюдается на севере Харьковской области, ближе к Сумам. Данные, которые требуют проверки: возможно — на Волынском направлении. Но там по информации, которая только что поступила, отбито продвижение. По уточненным данным, которые вы будете получать, мы поймем, что происходит", — сказал он.

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Нападение России на Украину

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