Исторический момент: первый украинец привился COVID-вакциной

В Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черкасской ОГА Олександр Скичко.

"Знакомьтесь, это Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог с города Черкассы, который работает в ковидном отделении областной больницы", – написал он.

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