Год спустя: первый переболевший COVID-19 украинец советует всем вакцинироваться

Полиция привлекла к ответственности медработницу, спровоцировавшую преследование семьи жителя Черновцов, который первым заболел и вылечился от коронавируса

Ровно год назад – 3 марта 2020 года – в Украине появился первый человек, заболевший COVID-2019. Им оказался 39-летний парень по имени Александр, вернувшийся из Италии. По стечению обстоятельств, о своей болезни он узнал в день рождения.

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Болезнь протекала у Александра не в особо тяжелой форме. У него есть и второй рекорд – он стал и первым украинцем, который вылечился от коронавируса.

Но позитива в происшедшем оказалось мало. Александр и его семья пережила подобие Новых Санжар. Узнав, что он болен, соседи по улице Русской в Черновцах, устроили настоящий бунт. Они перекрыли движение на улице, не позволяли жене Александра выходить из дома. Лишь через несколько дней полиция и городские чиновники с трудом смогли успокоить протестующих.

Спустя год с начала пандемии COVID-2019 и бунт в Новых Санжарах, и бунт в Черновцах всем кажется дикостью. У каждого есть друзья и близкие, которые переболели. Но тогда люди были напуганы.

"Предпочитают не вспоминать те дни. Это неуместно"

Сейчас семья Александра, которую в связи с "круглой датой" осаждает пресса, пытается все случившееся забыть. Хотя сделать это непросто: все соседи, давно знают друг друга. И вот такой поворот. Александр, которого "Сегодня" удалось разыскать, спокойно отвечает: "Предпочитаю не вспоминать те дни. Это неуместно".

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Мы дозвонились к Александру по телефону. Застали его в хорошем расположении духа – день рождения. О прошлом он говорить не хочет. Но о пандемии ему есть что сказать. Он советует украинцам вакцинироваться, несмотря на постоянные разговоры о явной или мнимой опасности прививок. Он также считает, что государство слишком мало информирует людей о том, почему прививки – это важно.

"Могу сказать, что позитивно отношусь к вакцинации, считаю это необходимостью. Но признаю, информации о самих вакцинах мало".

Соседку-медика, нарушившую медицинскую тайну, привлекли к ответственности

Мы задали Александру вопрос, который многих интересует: как соседи так быстро узнали о его болезни?

Говорить об этом Александр не стал. Но из других источников мы узнали, что заводилой стала живущая по соседству женщина-медик. Благодаря своей должности, она узнала о диагнозе Александра и начала сеять панику среди соседей. Позднее эта 59-летняя женщина была привлечена к административной ответственности. Этот факт "Сегодня" подтвердили в полиции.

"Был составлен административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение неправдивых слухов)", – сообщила нам спикер полиции Буковины Диана Козлова. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 255 грн или исправительные работы сроком на 1 месяц.

Черновцы опять бунтуют против коронавируса

Сейчас, спустя год, Черновицкая область снова в "красной" зоне из-за показателей заболеваемости. В одних только Черновцах, по данным мэрии, за последнюю неделю зарегистрировано 2004 случаев заболеваемости, из них 684 – у детей.

"Уровень интенсивности эпидпроцесса острыми респираторными вирусными инфекциями является высоким, показатель заболеваемости находится выше эпидпорога на 51,3%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 13,9%", – уточнили в мэрии Черновцов.

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Через год после тех событиий – 3 марта – в Черновцах вышли на протест предприниматели Калиновского рынка. Они требуют разрешить продавать непродовольственные товары. До этого в Черновицкой области было еще три массовых антикарантинных протестов – в апреле, августе и ноябре прошлого года.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о ближайших поставках вакцины от коронавируса в Украину и появившихся проблемах.

Также сообщалось о том, как в Украине начинался карантин, когда было лишь 10 заболевших. Подробности – в сюжете.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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