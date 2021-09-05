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Песков назвал нонсенсом слова Зеленского об угрозе "Северного потока – 2"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
5 сентября, 15:24
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Он заявил о готовности Москвы идти на нормализацию отношений с Украиной, а "Северный поток – 2" назвал вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы
В Кремле оценили слова Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"
В Кремле оценили слова Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу для Европы. Песков заявил, что это "нонсенс".

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Об этом сообщил Песков в эфире канала "Россия 1".

"Зеленский говорит, что "Северный поток-2" является страшной угрозой для безопасности Европы. Это нонсенс, это, наоборот, является вкладом в обеспечение энергобезопасности Европы", – сказал Песков.

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Представитель Кремля подчеркнул, что у России в есть желание идти на нормализацию отношений с Украиной, а по поводу работы ее президентов высказался в контексте того, что оценивать должны сами украинцы.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

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25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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