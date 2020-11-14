Петиция об отмене карантина выходного дня набрала необходимое количество подписей

После того, как в Украине до конца ноября объявили карантин выходного дня, представители бизнеса и эксперты рынка обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отменить это решение.
Петиция появилась на сайте главы государства и уже набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Инициаторы петиции требуют проводить консультации с общественностью и представителями бизнеса каждый раз и по всем вопросам формирования и реализации государственной политики.
Также в петиции призывают при принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий.
По мнению инициаторов обращения, введение карантина выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинцев и приведет бизнес к закрытию.
В петиции подчеркивается, что карантин выходного дня не поможет предотвратить быстрое распространение коронавируса, а только негативно повлияет на жизни миллионов.
К слову, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Теперь страна не будет делиться на карантинные зоны.
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