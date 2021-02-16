Pfizer начала регистрацию COVID-вакцины в Украине

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время конференции американо-украинского делового совета.
"Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer", – отметил он.
Министр добавил, что после регистрации в Украине препарата может официально ввозиться, в том числе коммерческими компаниями, и использоваться.
"Никаких преград для этого не будет", – подчеркнул Степанов.
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