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Pfizer начала регистрацию COVID-вакцины в Украине

16 февраля, 18:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

Американская фармацевтическая компания Pfizer подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время конференции американо-украинского делового совета.

"Я получил сообщение, что Pfizer подалась на регистрацию и тоже будет зарегистрирована в ближайшие несколько дней. Буквально мне только что передали наши эксперты, которые получили документы от Pfizer", – отметил он.

Министр добавил, что после регистрации в Украине препарата может официально ввозиться, в том числе коммерческими компаниями, и использоваться.

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"Никаких преград для этого не будет", – подчеркнул Степанов.

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