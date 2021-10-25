Пик COVID-19. В каких регионах ситуация уже критичная (список)

В некоторых областях ситуация приближается к критической, почти 90% ковидных мест заняты

В Украине продолжают заполняться ковид-отделения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В некоторых областях критическая ситуация с занятостью ковидных коек в больницах.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Реклама

Где наихудшая ситуация

По состоянию на 25 октября, больше всего больных в больницах в следующих областях:

Донецк – занято уже 88,9% ковидных коек (3357 человек госпитализированы с COVID-19).

Запорожская – 83,1% (2547 человек),

Харьковская – 76,1% (3731 человек).

При этом в Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 35,3% (282 человека).

Сейчас в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Сумская (80,1%).

Реклама

Что происходит в больницах Украины?

Во Львовской инфекционной больнице пациентов размещают в учебных комнатах и коридорах, так как места в палатах уже нет.

В Одессе из-за роста заболеваемости ковидом пациентам не хватает кислородных концентраторов. Волонтерам приходится решать, кому отдавать устройство. Для этого люди записываются в очередь – в списке тяжелых уже более 20 человек.

Ситуация с коронавирусом

За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

Реклама

Всего инфекцию подтвердили в 2784039 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

В Украине обновили карантинные зоны

По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.

Желтая зона карантина в Украине

Полтавская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Винницкая область

Ранее мы писали: