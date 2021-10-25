Пик COVID-19. В каких регионах ситуация уже критичная (список)

В Украине продолжает ухудшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В некоторых областях критическая ситуация с занятостью ковидных коек в больницах.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Где наихудшая ситуация
По состоянию на 25 октября, больше всего больных в больницах в следующих областях:
- Донецк – занято уже 88,9% ковидных коек (3357 человек госпитализированы с COVID-19).
- Запорожская – 83,1% (2547 человек),
- Харьковская – 76,1% (3731 человек).
При этом в Кировоградской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности ковидных отделений в Украине – 35,3% (282 человека).
Сейчас в Донецкой области 88,3% пациентов среди госпитализированных с COVID-19 находятся на кислородной поддержке. Также в первую тройку этого антирейтинга вошли Запорожская область, где 83,3% больных нуждаются в кислородной поддержки, и Сумская (80,1%).
Что происходит в больницах Украины?
Во Львовской инфекционной больнице пациентов размещают в учебных комнатах и коридорах, так как места в палатах уже нет.
В Одессе из-за роста заболеваемости ковидом пациентам не хватает кислородных концентраторов. Волонтерам приходится решать, кому отдавать устройство. Для этого люди записываются в очередь – в списке тяжелых уже более 20 человек.
Ситуация с коронавирусом
За прошедшие сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.
Всего инфекцию подтвердили в 2784039 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).
В Украине обновили карантинные зоны
По состоянию на 25 октября в Украине в красной зоне карантина находятся шесть областей. В желтой зоне – четыре региона.
Желтая зона карантина в Украине
- Полтавская область
- Кировоградская область
- Закарпатская область
- Винницкая область
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