Пик смертности от COVID-19 был пройден еще в первой половине ноября — НАН Украины

В дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине пойдет только на спад

Последние две недели эпидемия спадала по всем показателям/Коллаж: Сегодня

Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от коронавируса в нашей стране уже пройден. Это отмечается в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 24 ноября — 7 декабря 2021 года.

Об этом информирует Национальная академия наук Украины в Facebook.

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Прогноз

Прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине подготовила Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавирус SARS-CoV-2 в Украине. Ученые считают, что пик смертности был пройден 8-12 ноября.

Спад заболеваемости

По мнению исследователей, в дальнейшем распространение заболеваемости коронавирусом в Украине во время третьей волны пойдет только на спад. В прогнозе отмечается, что последние две недели эпидемия спадала по всем показателям. В частности, по сравнению с пиковыми значениями, количество положительных ПЦР-тестов сократилось на 53 %.

Одесская область "передумала" выходить из красной зоны

Одесская область должна была выйти из красной карантинной зоны 22 ноября. Но это не произошло из-за того, что эпидемиологические показатели не улучшились. Количество тех людей, которые находятся в клиниках – по индикаторам пока что не отвечают оранжевой зоне. По словам первого заместителя председателя Одесской ОГА Бориса Волошенкова, во время перехода Одесской области в новую зону изменятся правила карантина. Так, вакцинированные смогут посещать общественные учреждения, в отличие от тех, кто не получил хотя бы одной прививки.

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