Українська
$ 27,05
31,85
  1. Последние новости Украины

Пирамида "B2B Jewelry": силовики провели новые обыски и закрыли магазины

26 июля 2021 17:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

СБУ продолжает разоблачать мошенничество финансовой пирамиды "B2B Jewelry"

СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua

СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировали новые факты противоправной деятельности, которой занимаются организаторы финансовой пирамиды B2B Jewelry, провела новую серию обысков, а также прекратила работу части из магазинов сети.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе СБУ, четырем кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.

Представителей "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах.

Силовики провели обыски. Фото: ssu.gov.ua

Силовики провели обыски. Фото: ssu.gov.ua

Реклама

На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry". Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.

В ходе проведения обысков изъяты:

  • документы, имеющие доказательное значение;
  • ювелирные изделия;
  • печати юридических лиц, которые использовали при совершении преступлений;
  • мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие необходимую следствию информацию;
  • имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Также СБУ прекратила работу магазинов "B2B Jewelry", а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.

Читайте также: По следам "B2B Jewelry": как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев (видео)

Реклама

Обыски провели на территории восьми областей. Фото: ssu.gov.ua

Обыски провели на территории восьми областей. Фото: ssu.gov.ua

В тренде
Жара вернулась. Чего ожидать от погоды в Украине 26 июля (карта)
Жаркий зной будет по всей стране. Фото: коллаж "Сегодня"

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу).

Всем четырем фигурантам производства объявлено о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансовыми ресурсами);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Сотрудник СБУ в помещении магазина "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua
Реклама

Сотрудник СБУ в помещении магазина "B2B Jewelry". Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в августе 2020 СБУ накрыла скандальную "пирамиду", укравшую у украинцев 250 млн долларов. Вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан. Трем организаторам "B2B Jewelry" сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования "пирамиды", с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платить
Налоговая амнистия – не бесплатная. Сколько и кому придется платитьЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы
Португалия открывает въезд для украинцев: дата
Португалия открывает въезд для украинцев: датаУкраина
Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потери
Россия ударила из артиллерии, ВСУ понесли большие потериДонбасс
Доллар на межбанке пробил ценовое
Доллар на межбанке пробил ценовое "дно": что дальшеФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять