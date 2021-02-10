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"Писем счастья" нарушителям ПДД не будет: в МВД назвали условие

10 февраля, 17:08

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Правоохранители придумали, как сократить расходы госбюджета

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, отменяющий обязательные письма нарушителям Правил дорожного движения в случае своевременной уплаты штрафа.

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Об этом сообщает Telegram-канал МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

"Это позволит сократить расходы из государственного бюджета и, в случае принятия проекту закона, письмо будет получать только то лицо, которое не оплатила свой штраф в течение 15 дней", – объяснил Геращенко.

Заместитель главы МВД добавил, что в ближайшее время в Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который предусматривает привлечение представителей дипломатического корпуса к административной ответственности, если они будут нарушать Правила дорожного движения в Украине.

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Напомним, в Украине правоохранители будут наказывать нарушителей ПДД по обращениям других водителей.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Полицейский в смартфтоне": в Украине тестируют новую систему фиксации нарушений ПДД".

Смотрите, как действует система автоматической видеофиксации нарушителей ПДД

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ПДД полиция лихач письма счастья Антон Геращенко Нарушения ПДД

Источник: Сегодня

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