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Плакала и кричала: как украинская модель Анжелика Срабьянц погибла в Турции (видео)

16 июня 2021 21:20

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В момент трагедии возлюбленный-турок находился в квартире и снимал все происходящее на видео

33-летняя украинка Анжелика Срабьянц, которая в Стамбуле погибла при загадочных обстоятельствах, в последние минуты своей жизни плакала и кричала.

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Видео опубликовал YouTube-канал Life Bursa Haber.

Накануне смерти девушка несколько минут кричала "Пожалуйста" и "Я не могу". Позже ее голос оборвался и был слышен удар падения тела.

Как сообщалось накануне, после ссоры со своим парнем-турком девушка сорвалась с балкона. В момент трагедии он находился в квартире и снимал все происходящее на видео.

В Сумах у Анжелики осталась 58-летняя мама и дедушка. Фото: Instagram/dolce_lika
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В Сумах у Анжелики осталась 58-летняя мама и дедушка. Фото: Instagram/dolce_lika

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Как он утверждает, девушка уже ранее пыталась покончить с собой. Тогда он якобы пытался удержать ее, чтобы та не упала, но она выскользнула. Сейчас парень находится под стражей. Близкие и друзья девушки не верят в ее самоубийство.

Трагедия произошла в жилом комплексе Стамбула, где жил турецкий возлюбленный погибшей – Бурак Эрджан. В тот вечер пара ужинала в ресторане, а по дороге домой в такси между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Анжелика ударила бойфренда кулаком в лицо и рассекла ему бровь.

По сообщениям турецких СМИ, в квартире во время обыска были найдены запрещенные вещества, а также видеозапись, которую сделал мужчина.

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Напомним, ранее в Турции жестоко убили украинку Кристину Новицкую. Она жила в собственном доме в Мугле под Бодрумом.

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