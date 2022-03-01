План агрессора провалился – украинское вещание восстановлено

Работы по локализации пожара и поиску людей продолжаются

Произошла попытка взрыва телевышки в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты обстреляли Киевскую телевышку. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в ГСЧС.

"Сегодня в Киеве в 17:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение, что в результате прилета двух неизвестных вражеских боеприпасов произошел взрыв и возгорание четырехэтажного админздания на ул. Дорогожицкой, 10", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, спасатели приступили к тушению пожара и эвакуации людей. На данный момент известно о пяти эвакуированных гражданах, один из которых найден в бомбоубежище.

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Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупантов по вышке в Киеве было восстановлено цифровое вещание следующих каналов:

UA Первый;

Рада;

1+1;

Украина;

ICTV;

СТБ;

Интер;

Украина24.

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В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.

По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.