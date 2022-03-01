План агрессора провалился – украинское вещание восстановлено

Российские оккупанты обстреляли Киевскую телевышку. В результате атаки пять человек погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщили в ГСЧС.
"Сегодня в Киеве в 17:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины поступило сообщение, что в результате прилета двух неизвестных вражеских боеприпасов произошел взрыв и возгорание четырехэтажного админздания на ул. Дорогожицкой, 10", – говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, спасатели приступили к тушению пожара и эвакуации людей. На данный момент известно о пяти эвакуированных гражданах, один из которых найден в бомбоубежище.
Замглавы ОП Кирилл Тимошенко заявил, что после ракетного удара оккупантов по вышке в Киеве было восстановлено цифровое вещание следующих каналов:
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- UA Первый;
- Рада;
- 1+1;
- Украина;
- ICTV;
- СТБ;
- Интер;
- Украина24.
Российские оккупационные войска совершили немыслимое – они разбомбили еврейские могили в Бабьем Яру.
В Гааге инициировали начало расследования преступлений России
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.
"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.
По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.