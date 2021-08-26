План переноса рабочих дней в 2022 году: Кабмин утвердил график

В 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными – решение правительство приняло сегодня на заседании

Сколько украинцы будут отдыхать в следующем году. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году, согласно которому рабочий понедельник 7 марта переносится на субботу 12 марта, а понедельник 27 июня – на субботу 2 июля.

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Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в четверг.

Распоряжение о переносе выходных. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Согласно проекту постановления, в 2022 году в Украине будет два праздника с четырехдневными выходными – 8 марта и 28 июня (День Конституции).

Выходные дни и праздники в сентябре 2021 года в Украине

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В начале осени нет официальных государственных праздников. Для законного отдыха в сентябре 2021 года у нас будут лишь традиционные субботы и воскресенья.

Всего количество рабочих дней в сентябре составляет 22. Выходных в начале осени будет 8 дней.

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